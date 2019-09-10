精準醫療健康樂活 科技焦點展33項技術引趨勢

（中央社記者韋樞台北10日電）經濟部技術處今天舉行「DO It Today產業科技焦點展」，展出10大法人33項精準醫療、健康樂活的尖端技術，其中，工研院的「行動視力箱」和食品所的「素肉」引起最多關注。

經濟部技術處強化國內生醫產業發展優勢，今、明兩天在松山文創園區多功能展演廳舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，並以精準醫療．健康樂活為主題。

技術處副處長林德生表示，「Do It Today產業科技焦點展」是技術處今年第2場產業焦點展，透過與民間協會共同辦理，聽取產業關鍵人物對於產業研發方向的建言，希能達到產研快速對接、建立與公協會合作新模式及掌握產業未來需求等3項目標。

生技產業協會理事長李鍾熙表示，台灣的精準醫療和資通訊都是強項，必須要結合在一起，才能更推動生醫技術。

他說，十年前台灣生技上市櫃公司是38家，目前是122家，興櫃有60家，產值約新台幣3、4000億元；生技產業是國家5+2產業中最特別，須要很多力量投入，特別要政府的支持來推動成長，生技產業很快會成為兆元產業。

工研院院長劉文雄表示，工研院的生醫所已和資通所、巨資中心，以及不同的醫院合作發展細胞治療；面對未來更上層樓的精準醫療，資料分析非常重要，但在台灣有個好處，因為台灣人喜歡跑大醫院就醫，無形中會產生很多醫療資訊，未來有利醫療界合作。

今天展示中，工研院開發的「行動視力箱」運用檢查眼部的眼底攝影、裂隙燈、眼壓計等多種眼科檢查手持式儀器，依照用途整合成一只皮箱，搭載行動視力檢查資訊系統，可獨立運作，從讀取健保卡、檢測設備的數據、圖像讀取，一直到病歷資料歸檔管理都可全自動快速完成。

工研院指出，這套「行動視力箱」最重要的工作是便利醫護人員到偏鄉和行動不便的病人家中進行眼科檢查；特別是糖尿病人黃斑部病變、視網膜外觀等都可以取得圖像和數據，可當場利用網路同步傳回醫院，或是回醫院再輸入電腦便能及早發現病變及早治療。

目前這套「行動視力箱」已由台北市立聯合醫院系統採購3套，準備應用於病人身上；同時正在洽談技轉廠商。

另外，食品工業發展研究所研發出第3代「素肉」，食品所表示，不同於傳統素肉用設備擠壓方式而成，第3代「素肉」用兩種不同的植物性蛋白，以溫和可調控定向低剪切和加熱，自動形成蛋白質纖維鍵，完全不用結著劑和二次重組加工，可產生非常接近真肉纖維大小和口感。

食品所透露，這種最新一代的「素肉」已技轉給國內一家大規模的肉品商，預計半年後商品上市，計畫搶攻明年的端午節市場。（編輯：郭萍英）1080910