中油交大旁地上權招標 權利金底價2.2億元

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）中油近年積極活化資產，中油說，新竹市成功段地上權案已在5日公告招標，地上權期限為50年，未來可作為出租住宅、旅館和辦公室，權利金底價為新台幣2.21億元。

中油積極活化資產，藉此增加公司營收，包含台北市龍江路土地、新北市板橋前成品倉庫土地、新竹市大學路旁土地等均設定地上權公開招商。

中油官網5日公告新竹市大學路旁土地一案，中油指出，基地坐落於新竹市大學路旁，距離交通大學正門僅250公尺，鄰近清華大學，且距離國道1號光復路交流道約350公尺，可以直達新竹科學園區，交通十分便捷。

中油表示，該案為使用分區為第二種住宅區 ，土地面積為4826.62平方公尺，建蔽率為60%、容積率200%，是新竹市少有大面積基地。

中油表示，未來得標地上權人可依據都市計畫相關規定，開發為學生出租住宅、商務出租住宅、辦公室和旅館，開發項目十分多元，有利投資人彈性規劃。

中油指出，地上權設定為50年，權利金底價為新台幣2.21億元，地租為每期申報地價6.25%，以今年地價估算約350萬元，押標金則為1000萬元。

中油表示，附近也有中油土地設定地上權案，在民國102年由暐泰投資公司以約2.6億元得標，作為出租住宅和商務旅館，由於鄰近校區，不少學生有租屋需求，業者透露收益還不錯。

中油將在17日上午10時在中油大樓501會議室舉辦招商說明會，讓投資人瞭解招標須知重點並進行交流。中油說，若有興趣的民眾請在16日中午12時前傳真02-87899028，或是以電子郵件207110@cpc.com.tw 並告知參加人數，以利場地座位安排與資料準備。

中油表示，地上權案已在9月5日公告招標，將在11月5日下午2時30分截止投標，同天下午3時開標，招標以權利金公開競標最高出價者為得標人。（編輯：趙蔚蘭）1080910