台股拉尾盤小漲 法人：秋節後看電子旺季

（中央社記者韋樞台北11日電）美國蘋果（Apple）今天凌晨發表新機，蘋果股價今晨收漲1.2%；台股今天小幅震盪整理拉尾盤，蘋概股大致在平高盤。法人表示，國際利空鈍化，秋節後觀察電子股旺季和資金寬鬆效應。

台股終場拉尾盤上漲36.77點，收在10790.35點，成交值新台幣1191.95億元。

蘋果公司（Apple）今天推出3款新型iPhone手機後，股價收盤上揚1.2%。入門款iPhone XR後繼機種的iPhone 11售價2萬4900元起，較去年降低2000元；台灣列入首發市場，將於9月20日開賣。

蘋果新機略降價，挹注蘋概股股價表現，蘋概三雄的鴻海和台積電大致守在平高盤，鴻海收74.5元，台積電收263元；遭外資降評等和獲利的大立光則大漲3.31%，收在3900元，並帶動光學類股上漲約2.27%。

其餘蘋概股漲跌互見，臻鼎、台達電開低走低，尾盤上拉跌幅收斂，分別收在110.5元和146元，跌幅約1.34%和0.34%；台郡力守平盤，收在93元，微跌0.21%；穩懋、嘉聯益、康控等均走平高盤，漲幅介於0.76%到3.22%。

其餘類股以觀光股跌幅1.32%最重，水泥、營建、造紙、玻璃、航運等類股下跌0.11%到0.89%之間；金融股小漲0.16%；電機、電器分別上漲1.88%到0.68%。

股市資深分析師林成蔭表示，國際利空消息鈍化，包括蘋果公司發表新機的功能未逾市場預期，但價格卻下調，將有助市場接受度而創造需求；下週美國聯準會（Fed）開會，繼7月降息一次後，市場預期9月可能在美國景氣不致太差的情形下，再一次防禦性的降息。

林成蔭指出，美中貿易戰部分，雙方預計10月會談，降低緊張氣氛，預計雙方後續變數不會太多，自然有助市場行情，估計台股下檔支撐提高到10500點，向上則在11000點到11270點之間區間震盪。

林成蔭觀察台股秋節前屬小幅震盪整理格局，秋節後由於國際利空消息鈍化，各種恐慌避險拉回，再加上蘋果新機降價有助銷售，有利蘋概股表現，此時又逢電子股旺季，台股有機會向上挑戰。

林成蔭說，未來觀察貿易戰會談、降息後的資金釋出市場、以及外銷訂單的情形；可留意修正後的5G、車用零組件、生技醫療、航太零組件等要認證的產業，訂單較不受貿易戰影響而顯得穩定。（編輯：黃國倫）1080911