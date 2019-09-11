科學園區上半年創3高紀錄 全年營收估增1%

（中央社記者廖禹揚台北11日電）科學園區上半年整體出口額、就業人數及中科營收都創下歷史新高；營業額雖較去年減少2.47%，但科技部看好下半年回升，預估全年將微幅成長約1%。

科技部今天公布科學園區上半年營運成效，廠商出口額及就業人數雙創新高，整體出口額達新台幣9483.86億元，較去年同期成長20.48%，就業人數則來到27萬7253人，創下歷史新高紀錄。其中竹科出口額5385.01億元，年增26.96%；中科2065.44億元，年增33.85%；南科2033.41億元，年減2.56%。

科技部分析，上半年整體出口額成長，主要因為半導體高階製程產品訂單需求穩定增加，以及伺服器等資通訊廠商因應美中貿易戰，將產能移回台灣，以及轉單效應顯現挹注。

不過，科學園區上半年整體營業額則較去年同期減少2.47%，總計1兆2189.42億元。在6大產業中，僅積體電路及光電營業額衰退，分別較去年同期減少3.5%及10.67%；電腦及周邊產業則表現最亮眼，達357.22億元，成長逾8成，其次為通訊產業296.01億元，成長逾5成。

值得注意的是，南科今年上半年營業額3354.53億元，較去年同期減少13.13%，主要受到半導體製程轉換，以及沒有大型擴廠的新產能開出影響，不過，台積電的5奈米南科廠預估將在明年正式量產，屆時可望重獲成長動能。

竹科上半年營收5134.29億元，微幅年減0.02%；中科3700.61億元，年增5.69%。

科技部政務次長許有進表示，光電產業面臨劇烈國際競爭，衰退幅度較大，但電腦及周邊、通訊、精密機械、生物技術等4產業持續成長，有助抵消減幅，半導體產業也預期將在下半年恢復成長態勢。

整體來看，許有進表示，全年營業額多少還是會受美中貿易戰影響，預估較去年成長1%多，較往年成長3%至5%成長幅度趨緩。（編輯：張均懋）1080911