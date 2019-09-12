美股勁揚 台股短線偏多整理

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美股勁揚，道瓊指數上漲227點，台股11日收在10790點整數關卡。法人指出，台股短線仍偏多整理，但須提防拉回，季線有撐。

美股勁揚，道瓊指數上漲227.61點，或0.85%，收在27137.04點。標準普爾500指數上漲21.54點，或0.72%，收在3000.93點；那斯達克指數上漲85.52點，或1.06%，收在8169.68點。

台股加權股價指數11日漲36.77點，收在10790.35點，成交值新台幣1191.95億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超43.84億元。

法人指出，台股11日尾盤拉抬，持續站穩5日均線約10776點之上，日KD技術指標呈現高檔交叉趨勢，預估短線仍偏多整理，不過須提防拉回，季線約10684點有撐。

香港交易及結算所有限公司11日提出以320億英鎊（約新台幣1兆2286億元）的價碼，擬併購倫敦證券交易所（London Stock Exchange）。

台灣證券交易所11日表示，若最終結果成真，應不至於影響台灣證券市場的競爭力，也不會影響已在港股掛牌台商的權益。

科學園區上半年整體出口額、就業人數及中科營收都創下歷史新高；營業額雖較去年減少2.47%，不過科技部看好下半年回升，預估全年將微幅成長約1%。（編輯：黃國倫）1080912