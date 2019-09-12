新台幣勁揚1.65角 連7升創近2個月新高

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）美中貿易談判朝向良性發展，資金行情湧入新興市場，新台幣兌美元今天以31.055元作收，勁揚1.65角，匯價連7升並創近2個月新高；台北及元太外匯經紀公司總成交量20.7億美元，為逾1個月單日最大量。

13日逢中秋節匯市休市，新台幣今天同時收週線，累計本週升值2.02角，升幅0.65%，連續兩週走升。

外匯交易員表示，美國、中國10月將重啟貿易談判，在此之前，雙方近日先釋出善意，美國總統川普今天宣布，延後2週對價值2500億美元中國輸美商品加徵關稅，加上川普撤換外交政策首席鷹派代表白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），市場解讀美國外交態度轉鴿。

外匯交易員指出，同時市場預期歐洲央行（ECB）今天利率會議可能進一步祭出量化寬鬆措施，種種正面因素，使市場氛圍轉趨樂觀，帶動資金行情持續湧入新興市場；外資匯入加上人民幣走揚，新台幣開盤後也隨之翻揚，早盤即突破31.1元兌1美元關卡，終場升值1.65角，單日升幅0.53%，創近3個月最大漲幅。

央行統計，亞洲貨幣兌美元今天以泰銖單日漲幅0.56%最大，新台幣升幅0.53%居次，人民幣則升0.46%，星幣升值0.32%，韓國匯市今日則是休市。

展望後市，外匯交易員認為，主要觀望近一週歐洲央行、美國聯準會（Fed）、日本央行（BOJ）最新利率會議結果，若均朝向寬鬆，且中秋連假期間，美中之間不再起爭端或爆出重大利空消息，下週資金行情應可再現，新台幣有機會升破31元大關。

新台幣兌美元今天以31.220元開出，盤中最高31.018元、最低31.225元。（編輯：趙蔚蘭）1080912