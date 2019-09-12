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SDP：郭台銘已出讓股份 廣州堺工廠與郭無關

最新更新：2019/09/12 16:18

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）日本SDP株式會社表示，郭台銘因個人因素已出讓SDP股份，因此中國廣州堺工廠營運與郭台銘無關。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）引述消息人士報導，鴻海創辦人郭台銘個人投資中國廣州超視堺10.5代面板廠，正在尋求新的投資者，以挹注資金。

不過SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男今天下午發布聲明指出，郭台銘因個人因素，已出讓SDP股份，因此廣州堺工廠營運，與郭台銘無關。

對於廣州堺工廠建廠事宜，谷口英男指出，廣州廠已依原計畫百分之百完成第一期建設及點亮，目前正積極加速提升良率及技術能力。

對於二期的營運及投產時間，谷口英男指出，將因應國際形勢及市場需求變化，SDP株式會社正本著開放、負責的態度，與各供應商協調，以達成多贏共識。

超視堺10.5代全生態產業園生產線首片65吋產品，7月底完成點亮儀式。

根據新聞資料，超視堺10.5代顯示器全生態產業園區項目投資達人民幣610億元（約合新台幣2780億元），是中國改革開放以來，廣州單筆投資總額最大的先進製造業項目。

相關項目在2017年3月奠基，2018年6月主體廠房封頂，原先預計今年9月底量產。設計產能為每月9萬片玻璃基板（玻璃基板尺寸為3370mm×2940mm），鎖定超高解析超大尺寸顯示等產品，主要生產65英吋和75英吋產品。

位於中國廣州超視堺10.5代全生態產業園，由日本堺顯示器株式會社（SDP）轉投資成立，先前是由鴻海集團創辦人郭台銘個人攜手日本夏普（Sharp）合資SDP，布局中國廣州增城面板廠。（編輯：張均懋）1080912

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