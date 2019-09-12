宏達電深耕VR 陳柏諭看好5G激勵需求

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電深耕VR市場，今天發布HTC VIVE Cosmos，將於10月3日起於全球市場開賣，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，Cosmos將能挹注台灣第4季B2C銷售成長，並看好5G將大幅激勵VR需求。

宏達電今天首次公布全新HTC VIVE Cosmos的產品特色、功能、售價、上市時程等，主打VIVE Cosmos是最新高規電腦驅動PC VR產品，不再需要安裝VIVE定位基地台，可換式面板模組設計，可調整或擴充頭戴式顯示器等功能，VIVE Cosmos將於9月12日開放預購；10月3日起將於全球市場同步開賣，建議售價為新台幣2萬2900元。

宏達電說明，VIVE Cosmos新的VIVE Inside-out追蹤系統提供簡化的設定，並透過六個影像感測器實現更寬廣、精準的追蹤與控制，讓使用者可以更輕鬆的進入虛擬實境世界，VIVE Cosmos採用2880 x 1700解析度的顯示畫面，其相較於第一代VIVE提升了88%，更帶來了如水晶般清晰的文字與圖像呈現，宏達電並首創VIVE Reality System的全新型態體驗方式。

宏達電台灣區總經理陳柏諭指出，Vive Reality System的生活型態未來有機會被擴充，例如拓展成VR社群的模式等等。

他也說，一體機VIVE Focus還是主要瞄準B2B的企業市場，而以B2C市場來說，Vive在台灣還是銷售最好的，而未來Vive Cosmos加入後，將帶動B2C市場進一步提升，也將取代既有的Vive產品。

針對台灣VR市場，他觀察，受到5G激勵帶動，VR需求量比去年大增，加上宏達電近2、3年的耕耘後，今年開始步入收穫期，以前難以接觸的單位，今年看到不少企業都導入VR，舉例來說，台電也透過VR訓練員工、教育領域上，也有很多VR教室的建置需求，加上5G、雲端、VR的整體需求，宏達電均有完整布局，未來有望迎接商機。

陳柏諭表示，過去發現，比較多還沒使用VR用戶的關卡是第一，沒有電腦主機，第二，對於內容的需求沒有辦法被滿足，看好Cosmos解決痛點將能帶動B2C的銷售成長。宏達電在台灣VR的營收占比中，B2B仍比B2C大，比例約是7比3，但在第4季Cosmos挹注下，B2C的比例將能提升，也帶動今年整體VR營收的成長力道。

宏達電目前也在海外推出5G Hub產品，陳柏諭表示，目前在台已和5大電信業者完成測試，包括台灣大新莊棒球場、中華電領航隊、遠傳等都有合作。但對於何時推出5G智慧手機，陳柏諭僅表示，有規劃但暫無時程表，而系統商也在找5G的殺手級應用在哪？認為大家都要很誠實的面對5G產品上迷思。

另外，針對台灣智慧機市場，陳柏諭認為，市場上價格廝殺太嚴重、競爭對手太多，宏達電每一個策略布局都很小心，今年底還會再推出手機，觀察台灣目前還是萬元以下的市場占大宗。（編輯：趙蔚蘭）1080912