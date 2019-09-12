攸關國際人才來台 陳美伶盼新經濟移民法能通過

（中央社記者吳柏緯台北12日電）就業金卡核發超過400張，攸關外籍人士來台工作的「新經濟移民法」也已經付委，國發會主委陳美伶表示，盼在下個會期能夠通過，吸引更多優秀外籍人士來台工作，甚至歸化。

國家發展委員會主任委員陳美伶指出，有許多外國人想要來台灣工作，但是礙於相關法規規定而感到困擾，即便他們拿到工作許可，但是停留時間有限制，時間到了就必須離開台灣，站在國發會的立場，希望他們不只是來工作，可以進一步取得永久居留權，甚至歸化為台灣人，持續為台灣貢獻所長。

陳美伶表示，目前的攬才專法與就業服務法，在這塊的規定都略顯不夠，因此國發會才會提出新經濟移民法，補足這中間的不足。

以引進中階技術人才與高階白領人才，並進一步吸引他們在台灣居留、歸化的新經濟移民法，已在上個會期付委，由衛環、內政與經濟，3個委員會聯席審查。陳美伶指出，新會期是預算會期，確實會比較辛苦一些，但是也已建議行政院將此案列為優先法案，因為若無法在新會期完成立法工作，屆期不續審，之後就要重新來過。

不少企業的負責人都很關心立法的進度，陳美伶說明，現在台商回流，確實有人力需求，而且企業站在投資人才的立場也希望能長期投資、培養。

不過外界擔心，新經濟移民法通過後可能發生外籍人才搶台灣人工作的情況，陳美伶則澄清，新經濟移民法是補充人力的性質而非取代，在研擬草案時，就是以不會影響到台灣人就業機會與薪資水準的情況下，補足人力缺口為核心，此外也有總額管制，並且定期調整聘用人數的上限。（編輯：蘇志宗）1080912