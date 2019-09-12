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台股週線漲46.91點 電機機械類漲2.9%居冠

最新更新：2019/09/12 18:42

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10827.55點，週線上漲46.91點，漲幅約0.44%；上市公司總市值為新台幣32兆7719.12億元，較上週增加1533.33億元，增幅約0.47%。

產業別指數方面，本週漲幅以電機機械類指數上漲2.9%最大，跌幅以觀光類指數下跌1.2%為最大，未含金融類指數上漲14.07點，漲幅約為0.16%，未含電子類指數上漲124.77點，漲幅約為0.86%，未含金融電子類指數上漲34.11點，漲幅約為0.28%。

本週集中交易市場總成交金額4750.24億元，全體上市股票成交金額4337.28億元，股票成交量週轉率為1.22%。

各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1037.52億元，占全體上市股票交易金額23.92%；電子零組件類835.86億元，占全體上市股票交易金額19.27%；光電類705.12億元，占全體上市股票交易金額16.26%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.73%、光電類4.01%、資訊服務類2.01%。

證交所統計，累計今年初開盤迄今共168個交易日，集中市場總成交金額19兆4934.43億元，市場日平均成交金額1160.32億元，股票成交量週轉率為50.22%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。（編輯：張均懋）1080912

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