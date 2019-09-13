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夜市抵用券83適用點總整理 含士林羅東將續增

最新更新：2019/09/13 12:37

（中央社記者廖禹揚台北13日電）搭配第2波國旅補助加碼方案的夜市抵用券將同步在16日上路，目前已有83處夜市列入適用名單，經濟部表示，正請各縣市政府持續檢視，適用夜市將持續增加。

行政院9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，共祭出新台幣36億元來因應中國緊縮陸客來台措施，經濟部也將配合發放夜市抵用券，刺激觀光消費。

不過，由於抵用券限定在各縣市政府登記或列管有案的合法登記使用，士林、景美、羅東等知名夜市並未入列，引起民眾詢問，經濟部隨即請各縣市政府重新檢視名單，截至12日止，士林、景美、羅東夜市都已列入適用名單。

夜市抵用券每房200元 發放至年底夜市抵用券搭配交通部觀光局自由行旅客優惠措施發放，只要入住參加觀光局自由行旅客優惠活動的旅宿，除可獲住宿1000元折抵，每房將再加碼發給夜市抵用券200元。

抵用券使用期間自今年9月16日至12月31日止。原則發放至12月31日，但若需求數量超過印製數量時，得令公告發放截止日期。

夜市抵用券必須在旅宿當地區域合法夜市使用，北區包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；中區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣；南區包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及離島旅宿則不受限，也就是年底前，拿著從宜花東離島取得的抵用券，在全台各地的夜市都可使用。

夜市抵用券僅限在標示有「歡迎使用夜市抵用券」攤位使用，且不得換現、不找零。

適用夜市名單可至臉書「台灣夜市GO」粉絲專頁查詢，也可掃描抵用券上的QR code確認。（編輯：楊凱翔）1080913

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