十三層遺址污染場址改善 台電：漸進式活化利用

（中央社記者廖禹揚台北13日電）瑞芳金瓜石過去因土地金屬物質列為污染控制場址，台電董事長楊偉甫今天表示，台電持續與相關環保主管機關溝通，希望進一步檢討必須管制及可開放區域，漸進式進行活化利用。

台電公司今天在新北市陰陽海旁的水湳洞停車場舉辦「點亮十三層遺址」點燈儀式，楊偉甫在活動前受訪表示，規劃這次活動過程中，台電持續與相關環保主管機關溝通，希望重新檢討必須管制，以及經過處理後可開放的區域，漸進式的分區進行活化利用。

十三層遺址過去為瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期轉由台電接管，但當地因土地金屬物質而被列為污染控制場址。為確保民眾不受污染物質影響，並因應十三層陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，台電嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，今天的點燈儀式就是第一步。

楊偉甫表示，希望藉由今天的活動讓民眾更了解台電公司不只努力維持供電穩定，也希望帶動台灣經濟發展、文化發展及地方觀光發展，未來4年將會陸續有其他活動，結合既有觀光產業，希望帶動當地新的發展方向。

點亮十三層遺址選在中秋節舉行點燈儀式，將以琥珀色燈光搭配優人神鼓表演，楊偉甫說明，從今天起每晚6時至9時都會開燈，讓當地民眾與外來旅客在不同時間點都能欣賞到金瓜石地區過往風華。（編輯：張良知）1080913