沙烏地石油設施遇襲 衝擊全球石油生產

（中央社記者何宏儒安卡拉14日專電）國營沙烏地阿美石油公司兩處石油設施今天遭遇葉門什葉派激進團體青年運動的無人機攻擊而起火。有報導指出，相關攻擊將對石油生產造成嚴重打擊。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位在阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的兩處石油設施今天遭遇無人機攻擊而引發大火。上傳網路的畫面可以看到阿布蓋格廠區竄出濃煙，並有研判是槍擊的聲響。

由於週末休巿，國際油價未立即受到影響。國際基準的北海布倫特原油上一個交易日收在每桶60.22美元。

半島電視台（Al Jazeera）發自卡達首都杜哈（Doha）的報導認為，上述攻擊「將對石油生產造成嚴重打擊」，強調沙烏地阿美石油公司不是普通公司，「這個國家根本是這家公司在統治」。

報導提到：「我們不曉得設施受損程度，但是絕對會導致沙烏地石油減產，也會對全球石油生產造成衝擊。」

沙烏地內政部發言人強調火勢已獲控制，但沒有說明無人機來自何方、傷亡情況，以及是否影響生產，攻擊的明確目標和可能的損害程度仍不清楚。沙烏地阿美石油公司沒有立即針對媒體的查詢作出回應。

葉門什葉派激進團體青年運動稍後表示，以10架無人機進行上述攻擊，並保證將會擴大對沙烏地的攻擊範圍。沙烏地為首的阿拉伯聯軍正在毗鄰的葉門與青年運動戰鬥。

青年運動營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）播出發言人薩里（Yahya Saree）宣讀聲明說：「我們有權進行這些攻擊，我們警告沙烏地，目標會持續擴大。我們有權反擊，以報復他們過去數年進行空襲並且鎖定我方平民。」

阿布蓋格位在沙烏地東部省（Eastern Province）達蘭巿（Dhahran）西南方60公里，全球最大煉油廠就位在東部省。位在更西南方的胡賴斯，與阿布蓋格相距190公里，為沙烏地第2大油田所在。

6、7月間波斯灣海域驚傳油輪遇襲，導致區域緊張升高，沙烏地和美國歸咎於伊朗，但德黑蘭否認指控。與此同時，青年運動戰士則持續對沙烏地邊界進行攻擊，謝拜（Shaybah）油田5月和8月分別遭到無人機攻擊，引發火勢但沒有導致生產中斷。

蓋達組織（Al-Qaeda）2006年也曾企圖攻擊阿布蓋格，遭安全部隊瓦解。

沙烏地為首聯軍於2015年3月干預葉門，藉以支持獲國際承認的葉門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）。這場戰爭已造成數十萬人喪生，聯合國稱之為舉世最嚴重人道災難。青年運動最近數月鎖定沙烏地機場和其他設施發動一連串無人機和飛彈攻擊。

與此同時，沙烏地阿美石油公司正在準備最早於今年公開募股，藉以分散全球最大石油出口國沙烏地經濟對原油的依賴。沙烏地阿美石油公司已選定9家投資銀行，在全球為其首次公開募股（IPO）活動進行協調，本週也在阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）與銀行業者開會，以加速這項上巿計畫。（編輯：王永志）1080914