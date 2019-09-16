iPhone 11首賣估優預期 夜幕綠發貨時間長

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果（Apple）3款新iPhone 11全機種將於20日開賣，分析師預估首週末預購將優於預期，上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支至7500萬支，不過預期夜幕綠機種發貨時間較長。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，由於蘋果不會公告預購結果，而蘋果官網占整體iPhone銷售約30%到40%，因此預期蘋果官網提供的出貨時間變化，較能反映預購需求。

從時間點來看，郭明錤表示，把今年首週末預購結果與去年2018年比較無意義。由於去年發售的iPhone XR預購至10月才開始，因此今年9月20日的首週末iPhone 11系列預購結果，無疑可年成長。

從產品色系來看，報告指出，iPhone 11 Pro的夜幕綠、iPhone 11的綠色與紫色，發貨日期均約需2週到3週或更長，其他顏色平均發貨時間可短於10天。

郭明錤也點出，目前夜幕綠機種的玻璃背蓋有生產問題，因此也會讓發貨時間更長。

報告預估，iPhone 11系列首週末預購將優於預期，主要是iPhone高階機型在美國市場需求強勁，在中國市場即使面臨華為（Huawei）強力競爭，但在中國iPhone市占率可望逐漸改善。

郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

其中在中國市場，郭明錤預期iPhone 11在中國市場需求較美國強勁，首先對於iPhone 6/6s/7使用者而言，iPhone 11是好的升級選擇；其次iPhone 11價格調降，iPhone 11售價約是中國1個月到1.3個月平均薪資，已接近價格甜蜜點；此外24個月免息分期付款，降低採購障礙。

蘋果iPhone 11共3款新機將於20日在台開賣，通路業者看好親民版價格助攻，且台灣本次到貨量充足，刺激買氣，估計首波到貨新機中，親民版的iPhone 11到貨占比逾5成以上。

根據蘋果台灣官網顯示的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。（編輯：鄭雪文）1080916