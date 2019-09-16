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中華電信證實 不參與桃園亞矽創新園區開發案

最新更新：2019/09/16 18:41

（中央社記者吳家豪台北16日電）媒體報導中華電信退出桃園亞矽創新園區開發案，中華電信今天發布重大訊息說明，子公司光世代建設公司的轉投資公司桃園亞矽創新股份有限公司經評估後，決定不參與這項開發案。

中央社記者詢問，中華電信未來將以何種角色參與桃園亞矽創新園區開發案；中華電信回應，將配合桃園亞洲矽谷創新園區的發展需求，以國內資通訊服務商的領導品牌角色，提供5G實驗網路、行動物聯網（NB-IoT+ Cat. M1）、物聯網（IoT）大平台及雲端服務等，打造最佳的5G及物聯網新創開發環境，推動在地創新應用。

記者詢問，光世代建設公司未來將主導哪些開發項目；中華電信表示，光世代建設公司目前配合開發南港機房、研究院員工宿舍及萬華員工宿舍等開發案。

中華電信與桃園市政府先前合資成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，資本額為新台幣1250萬元，由中華電信子公司光世代建設公司參與投資、持股60%，桃園市政府則透過桃園航空城公司持股4成，將投資桃園創新研發中心，並興建新世代科技園區，原本預估今年底動工，開發案總投資金額上看120億元。

不過，經濟部公司登記資料查詢網頁顯示，桃園亞矽創新股份有限公司已正式解散。（編輯：蘇志宗）1080916

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