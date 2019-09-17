防範洗手台爆裂傷人 這些使用撇步要注意

（中央社記者廖禹揚台北17日電）台南市6月發生一起因男童重壓洗手台，致洗手台破裂傷人的意外，市售壁掛式洗手台種類繁多，如何避免憾事，經濟部彙整選購及使用注意事項提醒消費者注意。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿，為消費者彙整選購壁掛式陶瓷洗手台注意事項，其首要任務就是先確認商品本體是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視是否清楚標示廠商名稱、地址、產品規格及型號等資訊，及附有中文施工及安裝說明書、使用說明書。

安裝時，應由專業人員依安裝說明書施工，安裝所使用的螺栓、螺帽、支架等金屬配件，必須使用不鏽鋼或耐蝕材質。標檢局也建議，可加裝托架或支柱支撐。

初次使用時，應檢查洗手台與牆壁是否保持密合、鑽孔孔徑與螺栓是否安置精確、螺栓鎖緊處是否龜裂。

平時應注意避免在洗手台上方放置玻璃或陶瓷瓶類物品，避免重力撞擊、敲打、踩踏、扳壓等可能使洗手台承受過重載重的行為。並定期檢查金屬配件是否鏽蝕或鬆脫、固定位置及洗手台表面是否龜裂，若有裂痕應立即更換。

標檢局也特別再次呼籲，消費者除應購買檢驗合格商品，也要注意正確安裝並加裝托架或支柱，勿撞擊、勿重壓，避免洗手台爆裂傷人憾事再發生。（編輯：黃國倫）1080917