國際股市震盪 台股小跌23點作收

（中央社記者江明晏台北17日電）中東地緣政治影響帶動油價飆漲，美股收黑、亞股普遍走跌，台股今天開高翻黑，蘋概權值股腳軟，終場收在10874.50點，下跌23點。投顧法人認為，市場資金行情仍可延續。

由於沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，令投資人對全球經濟憂心，美股今天收黑，道瓊指數終止連續8個交易日上漲；歐股今天與國際各股市同步下挫，亞洲股市今天普遍走跌。

台股加權股價指數今天終場下跌23.63點，收在10874.50點，跌幅0.22%，成交值新台幣1145.55億元。各類股漲跌互見。

觀察權值股走勢，台積電今天股價下跌0.19%，收在265元；股王大立光股價跌幅0.62%，收在3980元。

鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020年連署競選總統，在失望性賣壓出籠下，鴻海今天股價收盤74.6元，下跌1.84%。

PCB族群中，燿華今天股價續揚，收34.65元，漲幅逾3.2%；華通漲逾1.2%，收36.7元。

國泰證期指出，就資金面來看，聯準會利率會議降息機會仍大，預期資金行情仍可以延續；就新台幣走勢來看，外資對於台股仍偏正向，而距第3季季底只剩下兩週，以目前指數維持在相對高檔來看，投信、集團作帳行情仍可期待。（編輯：張良知）1080917