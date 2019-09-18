沈榮津：台灣發展智慧晶片 要成全球5G供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）經濟部長沈榮津表示，目前台灣半導體政策積極發展智慧晶片，政府也要讓台灣成為全球主要5G供應鏈。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今天起在南港展覽館登場，下午舉行科技智庫領袖高峰論壇。沈榮津受邀致詞表示，半導體產業是台灣科技龍頭產業，在全球半導體產業位居IC製造第一、封裝第一、以及IC設計第二。

他指出，台灣半導體產業產值已經超過新台幣2.7兆元，目前台灣半導體政策積極發展智慧晶片，結合人工智慧應用，整合業界智慧應用。

沈榮津指出，5G與人工智慧將是半導體產業下一波成長動能，政府今年7月啟動AI On Chip計畫，發展人工智慧晶片，連結智慧技術應用，規劃輸出人工智慧系統。此外政府也為5G系統測試平台提供有利資源，協助廠商跨越5G技術門檻，要讓台灣成為全球主要5G供應鏈。

沈榮津表示，針對影響產業的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的「五缺」關鍵問題，政府已經提出具體因應對策，持續為產業界排除障礙，經濟部會持續解決高科技產業投資相關問題，利用機會塑造優質投資環境。（編輯：楊凱翔）1080918