用行動力支持 沈榮津：台積電2奈米廠環評順利

2019國際半導體展18日起在台北登場，下午舉行科技智庫領袖高峰論壇，由經濟部長沈榮津（右4）主持「台灣高科技產業的下個60年」座談會，和旺宏總經理盧志遠（右起）、日月光半導體總經理暨執行長吳田玉、台積電董事長劉德音、鴻海S次半導體次集團副總經理陳偉銘（左起）、力晶董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群及廣達董事長林百里等人對談交換意見。中央社記者裴禛攝 108年9月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）經濟部長沈榮津今天表示，台積電（2330）2奈米廠環評還算順利，行政團隊會用行動力支持產業。

台積電董事長劉德音今天下午出席國際半導體展科技智庫領袖高峰會，他在會中說，台積電5奈米製程已經準備生產，明年將快速成長，明年研發重心將是3奈米，2奈米也在研究中，看到許多新的創意。

沈榮津隨後主持論壇，探討台灣高科技產業的下個60年時表示，行政院長蘇貞昌曾去台積電關心5奈米建廠、3奈米規劃與2奈米廠環評進度。

沈榮津說，台積電2奈米廠環評還算順利，行政團隊會用行動力支持產業，提供優質投資環境，在人才等方面也都會協助。

劉德音表示，謝謝政府對台積電的支持，自沈榮津保證台積電不會有用電的問題之後，日前經詢問半導體同業，發現人才問題是半導體業最大的問題。

劉德音說，學生確實不夠，受專業教育的半導體人才不夠，因為研究預算不夠，教授也不夠，只能做某些半導體研究，希望政府能夠增加半導體基礎研究的動能。

全世界情勢正在改變，很多國家都將發展半導體列為重要策略，劉德音表示，台灣半導體唯一生存之道是技術領先，台灣要繼續發展，須增加基礎研究，並要引進國外人才，增加納人才的廣度。（編輯：紀淑芳）1080918