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美新任國安顧問曾訪台 主張台灣應強化自我防衛
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新台幣開盤貶1.9分 為31.019元

最新更新：2019/09/19 09:05

（中央社台北19日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.019元開盤，貶1.9分。1080919

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