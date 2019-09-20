傳產股領漲 台股收復10900點

（中央社記者張建中台北20日電）台股今天狹幅震盪，指數高低點差距不到30點，終場收漲34.99點，收復10900點關卡；傳統產業股表現相對強勢，為推升台股走高的主要動力。

加權指數今天收在10929.69點，漲34.99點，漲幅0.32%，成交值1445.24億元；台股指數本週漲102.14點。

蘋果（Apple）iPhone 11系列今天開賣，只是蘋果概念股股價表現不同調，股王大立光股價以平盤4300元作收，台積電股價收跌1元，鴻海收在74.5元，漲1元，表現相對強勢。

聯發科在市場看好5G發展，股價也有不錯表現，收在386.5元，漲1.58%。整體電子類股表現平平，類股指數小漲0.18%。

傳產股普遍走揚，和泰車在調高今年銷售目標激勵下，股價表現強勁，收在483.5元，大漲8.65%，連帶帶動汽車類股指數漲3.29%，表現最強。

儒鴻在納入中小型代表300指數成分股，股價收在412元，漲3.52%，推升紡織類股指數漲1.2%。其餘食品與觀光類股也都有不錯表現，類股指數同步漲逾1%。

分析師王兆立表示，全球經濟陷入低成長，台股指數又逼近11000點關卡，預期短期指數將呈箱型整理格局。（編輯：鄭雪文）1080920