樂天申請職棒商品商標 Lamigo新隊名浮出檯面

（中央社記者廖禹揚台北20日電）Lamigo桃猿宣布將股權100%轉讓給日本樂天株式會社，而日本樂天也在日前向經濟部智慧財產局提出多個職棒相關商標申請案，用於新隊名可能性大。

Lamigo桃猿隊19日召開記者會宣布，股權將100%轉賣給日本樂天公司，樂天亞洲總部營運長渡邊崇受訪時表示，新隊名有幾個方案正在討論，但並未包含Lamigo這個名稱。

根據智慧局網站，樂天在9月16日提出Rakuten、Rakuten Golden Eagles文字商標及Rakuten、R圖樣商標申請，並在9月17日提出與日職樂天金鷲隊隊徽相同的圖樣商標申請案，媒體猜測可能將用作Lamigo桃猿的新隊名。

根據智慧局網站，樂天在9月16日起提出多個圖樣商標申請案，媒體猜測，其中可能有Lamigo桃猿的新隊名。（圖取自智慧財產局網頁tipo.gov.tw）

智慧局商標組組長劉蓁蓁對中央社記者表示，會申請註冊商標，通常就是為了在台灣活動使用，因此用於新球隊隊名可能性蠻大。

劉蓁蓁並說明，依目前商標審理速度，樂天提出的5案大約要排隊到明年1月才會審到，「但如果沒有什麼需要補正的地方，應該可直接拿到核准」。

樂天提出5件申請案適用商品類別包括職棒活動策劃、宣傳影片等廣告企劃，以及各式食品與日常用品等19類，可能將用於職棒活動宣傳與週邊商品製作。

以智慧局商標檢索系統查詢，有效新申請案及註冊案中，RAKUTEN字樣相關申請案皆是由日商樂天提出，應不會遇到商標搶註問題。（編輯：林孟汝）1080920