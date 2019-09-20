台股週線上漲102.14點 半導體股成交金額最高

20日加權指數收在10929.69點，週線上漲102.14點，漲幅約0.94%，成交金額以半導體產業最高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10929.69點，週線上漲102.14點，漲幅約0.94%，全體上市公司市值為新台幣33兆858.25億元，較上週增加約0.96%。成交金額以半導體產業最高。

本週集中交易市場總成交金額為6273.31億元，全體上市股票成交金額為5779.83億元，股票成交量週轉率為1.57%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1708.47億元，占全體上市股票交易金額29.56%。電子零組件類1073.04億元，占全體上市股票交易金額18.57%。光電類629.13億元，占全體上市股票交易金額10.88%。

產業別指數方面，本週漲幅以油電燃氣類指數上漲4.18%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.05%為最大，未含金融類指數上漲88.33點，漲幅約為0.97%，未含電子類指數上漲128.89點，漲幅約為0.88%，未含金融電子類指數上漲112.85點，漲幅約為0.93%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類7.4%、光電類3.52%、半導體類2.94%。

今年初開盤迄今共173個交易日，集中市場總成交金額為20兆1246.32億元，市場日平均成交金額為1163.27億元，股票成交量週轉率為51.8%，股票日平均成交量週轉率為0.3%。（編輯：趙蔚蘭）1080920