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iPhone 11新機發表
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iPhone 11新機發表2/20

iPhone 11電信三雄開賣 Pro銷量占6成最搶手

最新更新：2019/09/20 21:39
iPhone 11系列新機20日在台灣蘋果直營店Apple信義A13開賣，圖左至右為6.5吋iPhone 11 Pro Max、5.8吋iPhone 11 Pro、6.1吋iPhone 11。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日
iPhone 11系列新機20日在台灣蘋果直營店Apple信義A13開賣，圖左至右為6.5吋iPhone 11 Pro Max、5.8吋iPhone 11 Pro、6.1吋iPhone 11。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台正式開賣，電信三雄公布搶手機型，iPhone 11 Pro系列銷售量約占6成，中華電前3名的熱銷單機分別為iPhone 11 128GB黑、iPhone 11 Pro Max256GB金、及iPhone 11 128GB白。

蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台正式開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者全力開戰。

中華電信表示，依門市及官網最新銷售資料統計，iPhone 11 Pro系列銷售量近6成，一如預期iPhone頂規新機深受早鳥嚐鮮果粉青睞，其中以容量256GB占比最多；而價格親民的iPhone 11，也有超過4成以上的客戶選擇，並以容量128GB最為搶手。

此外，前3名的熱門銷售單機分別為「iPhone 11 128GB黑」、「iPhone 11 Pro Max 256GB金」、及「iPhone 11 128GB白」，顯示iPhone經典色仍是主流，而蘋果今年推出的新色「夜幕綠」人氣爆棚，客戶詢問度居高不下。

中華電信也將於iPhone11全機型開賣首3日（9月20日至9月22日）舉辦加碼抽獎活動，總價值達20萬元，進一步刺激銷量與買氣。

台灣大表示，到今天下午4時為止，銷售資料統計，iPhone 11 Pro系列銷售量占6成，價格親民的iPhone11，銷售量4成。

遠傳電信截至下午5時統計指出，有高達57%的消費者選購iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，容量與顏色則以256GB、夜幕綠及金色為最多用戶選用，而iPhone 11則以128GB較多人購買，新色以紫色為用戶最青睞的顏色。

另外，不讓蘋果專美於前，台灣三星今天也宣布，根據最新市場通路調查數據顯示，在全新Galaxy Note10系列及Galaxy A系列強力加持下，三星8月銷售拔得頭籌，稱霸市場銷量冠軍。其中，8月23日開賣的Galaxy Note10+ 256GB銷售僅10天就登上Android旗艦單機銷售排行第一，而Galaxy A20、A50、A70也穩居排行榜前10名，在高中低價格帶都有完整產品布局，但市場將持續觀察iPhone開賣後，對三星銷售是否有影響。（編輯：李信寬）1080920

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