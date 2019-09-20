iPhone 11電信三雄開賣 Pro銷量占6成最搶手

（中央社記者江明晏台北20日電）蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台正式開賣，電信三雄公布搶手機型，iPhone 11 Pro系列銷售量約占6成，中華電前3名的熱銷單機分別為iPhone 11 128GB黑、iPhone 11 Pro Max256GB金、及iPhone 11 128GB白。

蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台正式開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者全力開戰。

中華電信表示，依門市及官網最新銷售資料統計，iPhone 11 Pro系列銷售量近6成，一如預期iPhone頂規新機深受早鳥嚐鮮果粉青睞，其中以容量256GB占比最多；而價格親民的iPhone 11，也有超過4成以上的客戶選擇，並以容量128GB最為搶手。

此外，前3名的熱門銷售單機分別為「iPhone 11 128GB黑」、「iPhone 11 Pro Max 256GB金」、及「iPhone 11 128GB白」，顯示iPhone經典色仍是主流，而蘋果今年推出的新色「夜幕綠」人氣爆棚，客戶詢問度居高不下。

中華電信也將於iPhone11全機型開賣首3日（9月20日至9月22日）舉辦加碼抽獎活動，總價值達20萬元，進一步刺激銷量與買氣。

台灣大表示，到今天下午4時為止，銷售資料統計，iPhone 11 Pro系列銷售量占6成，價格親民的iPhone11，銷售量4成。

遠傳電信截至下午5時統計指出，有高達57%的消費者選購iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，容量與顏色則以256GB、夜幕綠及金色為最多用戶選用，而iPhone 11則以128GB較多人購買，新色以紫色為用戶最青睞的顏色。

另外，不讓蘋果專美於前，台灣三星今天也宣布，根據最新市場通路調查數據顯示，在全新Galaxy Note10系列及Galaxy A系列強力加持下，三星8月銷售拔得頭籌，稱霸市場銷量冠軍。其中，8月23日開賣的Galaxy Note10+ 256GB銷售僅10天就登上Android旗艦單機銷售排行第一，而Galaxy A20、A50、A70也穩居排行榜前10名，在高中低價格帶都有完整產品布局，但市場將持續觀察iPhone開賣後，對三星銷售是否有影響。（編輯：李信寬）1080920