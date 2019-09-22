統一發票5-6月千萬獎16張 一半還沒領

（中央社記者劉姵呈台北22日電）7、8月期統一發票即將於25日開獎，但至今5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票還有一半沒兌領，張數達8張，其中有人只花新台幣25元買一杯青茶就中獎。財政部提醒，領獎期限至11月5日止。

財政部提醒，5、6月期統一發票從8月6日起即開放領獎，至今已一個半月，特別獎（1000萬元）卻還有一半沒來領，兌領率偏低；提醒民眾有空找找家中散落發票，不要與大獎擦身而過，領獎期限至11月5日止。

根據中獎清冊，目前特別獎（1000萬元）還有8張中獎發票未領，金額最小一張為「茶之魔手」高雄保安店開出的1杯台灣青茶發票，才花25元就中獎。

另有3張消費金額也在百元以下，包括統一超商新竹「竹東門市」開出的50元麵包及多多活菌發酵乳發票、統一超商新北永和「邁群門市」開出的56元蜂蜜水發票，以及台中市北屯區崇德路「多喜田」開出的60元食品發票。

此外，有兩張未領發票都由加油站開出，分別是中油台北「基隆路站」開出的95元汽油發票，以及台塑石油新北「新店中興路站」開出的131元汽油發票。

另有一張餐飲店及量販店開出的中獎發票，分別為台中市西屯區環中路2段「雋永邨」開出的130元乾麵、隔間肉發票，以及大潤發桃園「平鎮店」開出的2503元發票，購買品項包括行李箱、金莎巧克力、三合一咖啡、蔓越梅乾等。

在特獎（200萬元）特獎部分，中獎發票兌領情形較佳，開出14張目前僅剩4張未領，包括桃園市龜山區復興街「康紀食品」開出的84元餐飲發票，統一超商台中「金大安門市」開出的150元排骨便當及奮起湖便當發票，摩斯漢堡台北「松山店」開出的365元鱈魚堡套餐發票，以及宜蘭縣五結鄉利興二路「溪和食品」開出的1315元鯖魚、吻魚發票。

今年5、6月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為46356460，特獎（200萬元）獎號56337787，頭獎（20萬元）3組分別為93339845、83390355及80431063，增開2組6獎（200元）獎號則為984及240。

另一方面，財政部提醒，今年12月起，統一發票獎金免稅門檻提高至新台幣5000元，從25日開獎的7、8月期統一發票就開始適用，提醒屆時幸運中4獎（4000元）民眾，記得等到12月後再領獎，可省下800元所得稅。（編輯：楊凱翔）1080922