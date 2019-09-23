美中貿易談判影響投資信心 台股挑戰萬一添變數

（中央社記者韓婷婷台北23日電）美國總統川普表示，對在明年大選前與中國大陸達成貿易協議並無壓力，導致美股盤中跌勢加劇。分析師表示，台股蓄勢挑戰11000點，恐受到國際股市動盪而橫生變數。

美股4大指數全面回檔，道瓊工業指數下跌159.72點、跌幅0.59%，收在26935.07點，那斯達克指數下跌65.21點、跌幅0.80%，收在8117.67點，標準普爾500指數下跌14.72點、跌幅0.49%，收在2992.07點，費城半導體指數下跌29.07點、跌幅1.83%，收在1563.00點。

台股上週五（20日）上漲34.99點，收在10929.69點，成交值新台幣1445.24億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣57.52億元。

分析師表示，台股週線拉出5連紅，多頭氣勢逐漸凝聚，且量能也有溫和放大跡象，顯示此波挑戰前波高點10994點的企圖心十足，甚至有挑戰11000點的契機，且融資近期維持在相對低檔位置，融券則逾75萬張，籌碼面尚稱安定。

分析師指出，台股在技術面、籌碼面都偏向多方，外資近期更連續在現貨市場買超，只不過美中貿易戰的風吹草動依舊影響投資市場信心，尤其是與台股連動性高的費城半導體指數出現重挫走勢，恐讓台股主流的電子股受到壓抑。

歐洲股市方面，法蘭克福DAX 30指數上揚0.08%，以12468.01點作收，巴黎CAC 40指數上漲0.56%，收在5690.78點，倫敦FTSE 100指數挫跌0.16%，收在7344.92點。（編輯：楊玫寧）1080923