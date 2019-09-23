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國安局菸品案涉走私
國安局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲等13人。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
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國安局菸品案涉走私1/24

私菸案專案報告 顧立雄：玉山銀符洗錢防制規定

最新更新：2019/09/23 10:23

（中央社記者劉姵呈台北23日電）立法院財委會今天邀請財政部、國安局、交通部及金管會等相關部會首長專案報告私菸案；針對私菸案以預付款方式支付鉅額刷卡，金管會主委顧立雄會前首次明確表示，經查玉山銀行均符合相關規定。

國安局人員吳宗憲涉嫌違法走私菸品，使用玉山銀行信用卡刷新台幣645萬元，透過預付款方式購買免稅菸，針對玉山銀行是否符合洗錢防制法相關規定，金融監督管理委員會主委顧立雄今天於會前受訪時表示：「經查均符合相關規定。」

針對玉山銀行有沒有內控上的疏失，金管會銀行局也曾表示，針對持卡人用預繳的方式取得高額度的刷卡授權，玉山銀有依照相關控管作業辦理；且玉山金總經理黃男州也曾對外表示，銀行皆有符合內控程序，包括遵照洗錢防制等辦理。

國安局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲等13人。

此外，立法院財委會今天邀集總統府祕書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭等，就總統專機違法走私菸品案提出報告；不過，陳菊、葉菊蘭均以另有公務為由未出席，輪值召集委員的國民黨立委費鴻泰對此提出譴責。（編輯：郭萍英）

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