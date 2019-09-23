莫迪川普休士頓會面 致力解決美印貿易戰

（中央社記者康世人新德里23日專電）印度總理莫迪22日深夜在美國休士頓與美國總統川普會面後，雙方正試圖在貿易上和解，先前抨擊印度對美不公平關稅待遇的川普也強調，美國對印度出口正在成長。

莫迪與川普22日深夜一起在休士頓出席由印度裔美國人協會（Indo American Association）舉辦的「莫迪你好」（Howdy Modi）活動，兩人的談話顯露出印美關係在印太戰略下持續緊密，雙方的貿易戰也有機會走向和解。

綜合印度媒體今天報導，先前批評印度是高關稅國家及對美國輸印度機車等產品課高關稅的川普，一改先前批評態度，在「莫迪你好」活動上說，美國出口到印度正在成長，印度在美國製造的國防裝備及美印聯合軍事演習上花費了數十億美元。

莫迪則稱呼川普是「我的朋友、印度的朋友，美國偉大的總統」。

自從美國取消給印度的貿易優惠待遇後，印度也對美國蘋果、杏仁等28項美國輸印商品加徵報復性關稅，在引發美印貿易戰後，雙方正在討論在部份貿易問題達成協議；這些希望達成協議的項目可能包括美國恢復印度的特殊關稅地位，以換取與美國產品進入市場的有關特許權及調降關稅，可能包括美國電子產品、醫療設備及櫻桃、豬肉等農產品。

此外，川普在這場活動上也宣布，美國和印度將在不久後簽署幾項國防協定，以強化安全關係。

在莫迪不點名巴基斯坦之下批評位於巴基斯坦的恐怖組織越過國境對印度展開恐怖攻擊下，川普強調，美國和印度這兩個世界上最大民主國家正在協調，確保印度裔美國人避免遭受激進伊斯蘭恐怖主義的威脅，並指出邊界安全與美國和印度都有關。

在印度政府8月5日宣布廢除賦予克什米爾特殊地位的憲法第370條後，印度與巴基斯坦關係急速惡化，雙方部隊不但在邊境多次交火，印度媒體報導，巴基斯坦陸軍也組織武裝恐怖份子滲透印度邊境，遭印度部隊射殺剿滅。

川普日前一改願意擔任印巴克什米爾爭端的調人態度表示，相信印度可以自己處理好克什米爾問題；他23日排定與來訪的巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），雙方是否觸及克什米爾爭端，讓外界格外關注。（編輯：高照芬）1080923