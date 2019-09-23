美國子行疑遭賤賣 永豐金提告前總座張晉源

（中央社記者劉姵呈台北23日電）永豐金控與永豐銀行今天表示，前永豐金總經理張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金將依涉違反金融控股公司法及銀行法背信罪提告。

另外，永豐金說，此案的財務顧問摩根士丹利（Morgan Stanley），未善盡顧問職責及善良管理人應注意義務，也將對摩根士丹利求償新台幣21.5億元。

永豐銀行前總經理張晉源曾揭露永豐金「三寶案」，而被外界稱為「吹哨人」（指的是揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當的行為的人），永豐金經董事會決議後，今天決定對張晉源提告，備受外界矚目。

永豐銀行發言人蕭隆祺表示，永豐金控及永豐銀行於2016年7月8日召開臨時董事會通過處分子公司Sinopac Bancorp （SPB）100%股權予美國公司Cathay General Bancorp（Cathay）一案，SPB自1997年就轉投資、100%持有美國遠東銀行（FENB）股權，處分金額3.53億美元。

不過自2016年10月起，永豐金陸續接獲金融監督管理委員會民眾陳情來函，加上董事會認為這件交易案有遭賤賣疑慮，公司因此開始著手調查。

蕭隆祺表示，歷經近3年進行相關釐清及調查，今年6月間經訴訟取得財務顧問公司摩根士丹利提供的郵件，並逐一檢視後，發現當時專案負責人永豐銀行前總經理張晉源，刻意隱匿實際出售資產價值，涉有未於董事會中充分揭露FENB高達6928萬美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益。

永豐金法務長廖順興也表示，其中擔任財務顧問摩根士丹利受永豐銀行委託，卻未善盡顧問職責及善良管理人應注意義務，導致公司及股東權益嚴重受損，因此提出民事訴訟，求償金額6928萬美元（折合約新台幣21.5億元），未來也將視案件發展，對張晉源提起民事求償。

至於外界認為永豐提告是挾怨報復「吹哨者」，永豐銀行強調，2016年金管會收到檢舉，當時張晉源還不是「吹哨者」，即便他是吹哨者，若行為危及股東權益，公司還是必須要提告。（編輯：林孟汝）1080923