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台灣精品盃電競賽首赴泰 增電競產品能見度

最新更新：2019/09/23 18:36
由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣精品盃電競賽今年首度在泰國舉行，貿協希望藉此提高台灣電競產品的能見度。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年9月23日
由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣精品盃電競賽今年首度在泰國舉行，貿協希望藉此提高台灣電競產品的能見度。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年9月23日

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣精品盃電競賽今年首度在泰國舉行，冠軍隊伍將參加11月在台灣舉辦的總冠軍決賽，貿協希望藉此活動提高台灣電競產品的能見度。

駐泰代表處今天發布新聞稿，為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會近年在新南向市場透過舉辦電競比賽，大力推廣台灣的電競品牌與產品。

台灣精品盃電競賽繼印度和馬來西亞之後，今年首次登陸泰國，吸引近千名玩家參賽爭取總決賽資格，前8強隊伍本月21日和22日參加在曼谷百貨公司舉行的總決賽。

經過兩天比賽，由隊伍Luciddream抱走泰國冠軍，取得11月赴台灣參加總決賽的入門票，將與來自馬來西亞、印度、菲律賓與台灣的電競好手進行友誼賽，屆時將透過網路直播比賽，預計可大量曝光台灣高端電競品牌設備。

駐泰國代表童振源表示，希望能透過此次活動讓泰國電競市場及玩家看到台灣最具創新價值的電競設備，對台灣品牌產品建立起優質創新的好印象；根據泰國官方資料，泰國約有1830萬名電競玩家，全球排名第19，具有發展成東南亞電競中心的潛力。

在泰國的精品盃電競賽決賽也聯合台灣精品企業設置「台灣精品體驗區」，展示10個品牌60多件台灣精品讓泰國消費者及玩家體驗台灣頂級電競設備。

這10個品牌包含威剛（ADATA）及旗下電競品牌XPG、圓展（Aver）、圓剛（AVerMedia）、微星（MSI）、曜越（Thermaltake）、創見（Transcend）、合勤（Zyxel）、普德（Buder）及督洋（Tokuyo）。（編輯：郭中翰）1080923

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