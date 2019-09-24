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美股道瓊收紅 台股料將呈現區間震盪走勢

最新更新：2019/09/24 07:57

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）美股道瓊小漲，台股23日下跌守住10900點之上。法人表示，短線台股漲多，可能面臨上方11000點中期的壓力區，預期指數區間震盪，留意個股追高風險。

美股終場小漲小跌，道瓊工業指數溫和上揚14.92點或0.06%，以26949.99點作收。標準普爾指數微跌0.29點或0.01%，收在2991.78點。科技股那斯達克指數小跌5.21點或0.06%，收8112.46點。

台股加權股價指數23日下跌10.67點，收在10919.02點，成交值新台幣1056.47億元。三大法人外資及陸資買超，投信和自營商賣超，合計賣超6.06億元。

法人指出，台股持續在所有均線之上，遊走5日均線約10909點，日KD技術指標高檔整理，若要持續上攻，量能需進一步擴大，近期國際股市因消息面波動較烈，短線台股漲多，可能面臨上方11000點中期的壓力區，預期指數區間震盪，留意個股追高風險。

5G頻譜競標時程出爐，國家通訊傳播委員會（NCC）23日表示，5G第一波釋照競標將從今年12月10日開始，預計明年1月完成釋照。電信業者則力拚明年下半年5G商轉。

8月工業生產指數連2紅，經濟部表示，電子零組件業為成長動能，年增9.5%是近10個月來最大增幅，積體電路業也受惠新品備貨及高階製程需求，年增近2成；預估全年有機會生產指數轉正。（編輯：楊凱翔）1080924

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