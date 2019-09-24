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台股盤中力守10900點 待反彈上攻

最新更新：2019/09/24 10:33

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股平盤整理震盪，仍力守10900點整數關卡。法人表示，短線能守住月線約10740點，靜待量縮築底，台股仍有機會反彈上攻。

美股道瓊小漲，台股量縮震盪整理，盤中一度失守5日線約10915點，但仍力守10900點整數關卡。

到10點30分，台股加權指數來到10921.86點，上漲2.84點，成交值來到新台幣495.58億元。電子股盤中跌0.25%，金融股跌0.26%。

主要電子權值股小幅震盪整理，其中台積電來到263元，小跌0.38%，股王大立光來到4235元，跌1.51%。鴻海來到74.6元，小跌0.13%。

聯發科來到387元，小跌0.26%，日月光投控來到73元，小跌0.14%。

被動元件族群國巨來到232.5元，小跌0.21%，華新科來到160.5元，小跌0.62%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天平盤整理後出現壓回的走勢，一度跌破5日均線，主要是漲多拉回修正，伴隨量縮，預估今天量能在1000億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，國際股市出現漲多拉回的訊號，台股短線高檔震盪，主要技術指標整理，若短線能守住月線約10740點，台股仍有機會反彈上攻，靜待量縮築底。（編輯：楊凱翔）1080924

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