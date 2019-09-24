運用金融情資追稅 2017年來補稅加罰逾6億

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）協助落實洗錢防制，財政部從3大面向下手，充分運用金融情資、深入分析逃漏稅樣態，並強化跨機關通報聯繫機制；舉例來說，藉法務部通報金融情資，2017年來合計對違規案件補稅加罰逾新台幣6億元。

財政部長蘇建榮25日受邀列席立法財政委員會，就「如何認定並防堵意圖規避洗錢 防制措施及相關稅賦之作為 」進行專題報告並備詢。

財政部於書面報告中指出，為完善洗錢防制體系，法務部2016年12月28日修正洗錢防制法，將逃漏稅捐的稅務犯罪，列為洗錢防治的前置犯罪；配合落實洗錢防制政策，財政部主要從3方面來協助降低透過稅務犯罪進行洗錢的風險。

第一，是充分運用金融情資，依法金融機構必須向法務部申報一定以上金額的通貨交易（包括單筆現金收入或換鈔交易），以及可能有洗錢疑慮的可疑交易，法務部接獲情資後會分送給相關權責機關，包括財政部。

統計2017年共接獲金融情報389件，最終補稅及裁罰金額總計新台幣2億9286萬元，2018年接獲金融情報計810件，補稅及裁罰金額總計1億2780萬元，2019年截至9月接獲金融情報784件，補稅及裁罰金額總計1億9445萬元。

第二，就稅捐逃漏態樣進行深入分析，根據2018年完成「我國稅捐逃漏態樣分析報告」，企業逃漏稅案件較個人多，大多是逃漏營業稅，例如短漏報銷售額。常見的逃漏手法包括利用人頭戶並透過以多樣化現金交易、利用假交易或造假的方式移動資產、虛列負債、漏開發票及無交易事實虛開發票等。

實務上，常見公司負責人為隱匿營業收入或其他逃漏稅行為，利用本人或親友名義開設人頭帳戶逃稅，並操控帳戶間資金調度，也可能構成洗錢犯罪行為；這類案件調查過程中需就人頭帳戶進行查核，以瞭解經常往來客戶貨款存入去向等細節，才能確認是否構成相關逃漏稅捐或稅務犯罪行為。

第三，是強化跨機關通報聯繫機制，統計國稅局每年查獲逃漏稅件數約3萬多件，補稅金額約50至70多億元，只要有涉及稅捐稽徵法中「以詐術逃漏稅捐罪」、「侵占稅捐罪」、「教唆或幫助以詐術逃漏稅捐罪」等行為，都會依規定將查得事證移送檢察機關偵辦刑事責任。（編輯：張均懋）1080924