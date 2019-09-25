立委批公益信託租稅優惠遭濫用 財部：檢討修正

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）立委質疑有些大型公益信託以公益為名，實際上是行控股之實，還可享租稅優惠。財政部表示，後續將配合法務部信託法修正，檢討相關優惠規範，並建議增訂公益支出比重要求。

民進黨立委吳秉叡今天在立法院財政委員會質詢表示，有媒體報導，國內一大型公益信託社福基金，2014年至2018年現金股息收入高達新台幣30多億元，雖然慈善支出也達13多億元，但大多數都是捐給自家人的財團法人；相信這並無違法，但連這樣都算公益支出，是否有規避法規、洗錢或逃漏稅嫌疑。

對此，財政部長蘇建榮回應，捐贈按理要符合普遍性原則，如果都是針對特定對象捐贈，應交由目的事業主管機關如衛福部，去進行了解。

至於逃漏稅疑慮，蘇建榮說，目前法規對於財團法人要享所得稅免稅資格，設有「公益支出必須達支出6成」的限制，但針對公益信託則沒有相關規定，後續會與法務部溝通，看看未來對公益信託是否也要有一定的支出比例要求。

法務部政務次長蔡碧仲則表示，先前就已經請衛福部去了解相關個案，公益信託管理主要是依據信託法，近年發現條文已不夠嚴密，因此擬定信託法中的公益信託專章修法，法規預告期已結束，預計10月多彙整完畢送交行政院，會鎖定類似現象做檢討處理；也會特別注意是否有洗錢防制疑慮，若有掌握相關訊息，會送交檢調機關處理。

財政部賦稅署官員補充，法務目前已在修正信託法，提高對公益信託的監理程度，避免與財團法人法規範強度不一致。公益信託在現行稅法享有一些所得稅及遺贈稅優惠，經檢討認為確實存有部分瑕疵，例如當公益信託未履行信託責任時，並無取消或追回優惠的機制，未來會配合信託法修正結果做調整。

至於對公益信託的公益支出比重限制，賦稅署官員表示，先前已建議法務部在信託法中訂定，標準建議與財團法人一致，但法務部似乎仍有疑慮，目前還未獲得共識；若最後未在信託法中訂定，會研議思考在相關規範中增訂。（編輯：林興盟）1080925