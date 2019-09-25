理專挪用款項頻傳 顧立雄：銀行在半年內掃一遍

（中央社記者劉姵呈台北25日電）銀行理專挪用客戶款項案件頻傳，金管會主委顧立雄今天於立法院財委會表示，已要求銀行稽核部門落實內控3道防線，並「在半年期限內全部掃一遍」，並就理專十誡的規定，檢視有理專的分行有無落實。

民進黨立委施義芳詢問，銀行理專挪用客戶資金案件不斷發生，針對上週又發生玉山銀行理專涉挪用千萬客戶資金，該如何防範；金融監督管理委員會主委顧立雄表示，過去理專弊案都是罰銀行，未來將要求銀行端要落實內控3道防線，包括業務部門自行查核、法遵部門、內部稽核；他也強調，只要沒做好，就會去追究相關督導人員的責任。

施義芳也表示，金管會過去已列出銀行理專挪用客戶資金的5大缺失，包括第一、未確實執行行員代客戶臨櫃辦理交易的控管機制；第二、未建置妥適有效的行員輪調制度，及在行員休假期間執行內部查核機制。

第三、未督導行員遵循員工行為準則規範，不得與客戶間有私人借貸或金錢往來關係；第四、未建立行員關聯戶的相關監控。第五，未就已查得缺失建立通案性覆核追蹤機制。

施義芳詢問，針對關聯戶要如何作監控，顧立雄則表示，若是自家銀行的關聯戶，內稽內控要建立查核機制，若是他行的關聯戶，則可以透過建檔等方式來管控，希望透過執行到位，減少理專盜用客戶資金案件發生。

另外，民進黨立委江永昌也指出，顧立雄7月底曾說要追究到總行高層主管的責任，但若是理專以前就挪用客戶資金了，哪些還會罰到總行；顧立雄則表示，金管會已召開過銀行總經理與總稽核會議，要求所有分行清查一遍，有無依2019年4月間銀行公會報准的理專十誡去執行，之後若再發現3道防線未做好，會究責督導的人，看哪一道防線失去準頭。

顧立雄也指出，像是最近2案的永豐銀、玉山銀犯案時間點也是在過去發生的，所以未追究到總行，不過，會要求稽核部門「在半年期限內全部掃一遍」。他補充，金管會的目的是要銀行落實人事管理制度，執行到位。（編輯：黃國倫）1080925