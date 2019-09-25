京華城同集團372億元標回 中石化：將建頂級商辦園區

歷經4次標售，台北市京華城購物中心25日由同屬威京集團的中石化子公司鼎越開發以新台幣372億元得標。中央社記者張新偉攝 108年9月25日

（中央社記者韋樞台北25日電）京華城今天以新台幣372億1萬元標脫，由同集團中石化子公司鼎越開發得標。中石化表示，明年初拆除地上物，並保留基樁和地下室連續壁，將興闢頂級商辦園區，預計2023年完工。

中石化副總經理兼發言人陳穎俊今天表示，預計明年初拆除地上物，拆除時間為3季，之後保留地下室連續壁和基樁，可以大幅省卻挖土方和運棄的費用，亦能大幅節省整體工程期至少12個月到16個月。

陳穎俊指出，未來將興建4棟地上19層的商辦大樓，預計2023年完工。營運策略採取辦公大樓及商業出售或出租模式，完全要看市場變化及創價的空間，預計開發完成後，會對中石化營運收益帶來穩定貢獻。

他說，外界可能會認為京華城標售是由同集團子公司所標下，難免會有左手換右手的看法，但中石化是持股京華城37%的大股東，中石化向來是以財務角度來看京華城，而且由鼎越開發標下後，是新的獨立開發案，和先前已有所不同。

對於京華城標脫後的獲利認列，陳穎俊說，目前是以金融資產來評估獲利認列，但後續仍有許多權利義務事宜要確認；至於開發經費等，中石化將會增資到鼎越，再由鼎越向銀行以土地和建築融資方式取得款項來興建，未來採取預售方式也會帶來營收。

他透露，土地開發是中石化雙主軸重點發展項目之一，京華城聯貸主辦銀行凱基銀行曾在京華城第3次流標後，希望中石化以最大股東身分參與研議合作，中石化也找了開發商共同投標，同時內部亦有詳細評估，經專業團隊評估後認為「京華城土地永久所有權國際標售案」確有前景，最後才由旗下鼎越獨自參與投標。

中石化引述國際商仲公司的資料，低空置率導致商辦需求外溢，而京華城是北市東區罕見大面積的完整土地，隨著外商、新創公司、企業總部等在北市設辦公室，新辦公大樓需求非常高，估計未來3年辦公室空置率仍會下降，因此看好京華城興建商辦大樓的售價及租金可呈現穩定成長和創價空間。

台北京華城購物中心近年來因人潮相對冷清而營運低迷，當年以凱基銀行為主辦行的聯貸銀行希望威京集團能處分京華城的資產。

威京集團委託戴德梁行承辦標售事宜，去年12月中首度標售時，開出底價380億元，結果標售案因無人投標而流標，市場認為底價太高；而今年第2、3次標售也同樣因為「未有有效的投標單」而流標。

京華城今天第4度標售開出底價342億元，為首度標售底價380億元的9折，以高於或等於底價的最高價者得標，若低於底價採議約制，顯示業主已讓步希望標脫。結果今天卻由同集團子公司以372億1萬元標脫。（編輯：黃國倫）1080925