台商回流點火 建築貸款年增率續創逾7年新高

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天發布8月建築貸款餘額為新台幣1兆9857億，月增205億元，年增率則達11.4%，續創2012年8月以來的新高紀錄；央行官員推測，應與台商回流帶動廠辦、商辦的需求升溫有關。

今年以來，政府端出歡迎台商回台投資方案，盼能替內需點火，而政策成效超乎預期，據經濟部最新統計，今年已有140家台商響應此方案，累計投資金額5926億元，可帶來5萬2277個本國就業機會，且後面還有20多案排隊待審。

台商回流的效益不僅止於此，央行統計顯示，建築貸款餘額續創新高，年增率連續3個月維持在10%以上的高檔，且8月來到11.4%，續創2012年8月以來的新高。

央行官員推測，台商回流是建築貸款攀揚的一大推力，建築業可能看好台商回台後，有廠辦、商辦等需求，朝這方面推案，或是著手進行工業區土地整地開發，這些都需要投入資金，就會拉抬建築貸款的金額。

此外，央行官員發現，建商加強餘屋促銷也是因素之一，背後原因可能是市場很好，業者趁勝追擊，也可能是景氣不好，必須加強銷售力道，「建商冷暖自知」。

央行統計也指出，8月房貸餘額增至7兆2195億，月增202億元，年增率與上月相同，維持5.60%。

官員解釋，8月適逢農曆鬼月，國人傾向不在鬼月進行房屋交易，因此成交量下滑，連帶房貸也會受影響；前幾個月房貸餘額月增都有400億元上下的水準，8月量縮至202億元，也是反映此情形。（編輯：趙蔚蘭）1080925