海關追查33條華航員工訂購私菸 9條已被抽掉

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）對外傳私菸案中遭查扣的9797條菸品，部分已流入市面，財政部今天澄清並非事實；至於黃姓華航空品處職員藉機購買的33條私菸，其中24條近日已查扣，其餘9條已被消費使用，皆移送桃園市政府裁處。

針對私菸案中涉及的菸品下落，時代力量立委黃國昌近日接連提出質疑，根據其在立法院質詢提出的公開資料，包含涉及國安人員訂購、現正遭檢調調查菸品以及相關人員趁機採購的菸品，這次涉及的私菸共1萬09條，其中9274條為網路預購、735條為機上銷售。

扣除國安局少校吳宗憲的9441條，華航空品處職員黃湘媚訂購的33條，以及田姓、白姓及黃姓相關人員購買的356條，仍有179條私菸買主及菸品流向不明（包含網路預購的41條及機上銷售的138條）。

關務署官員表示，今天有立委於質詢時質疑查扣私菸可能已流入市面，這事實不符，1萬09條私菸中，涉及國安局訂購正遭檢調偵辦的菸品共9797條，目前仍全數存放在台北關私貨倉庫，並未流入市面。

另外，至於華航空品處職員黃湘媚訂購的33條私菸，關務署說，台北關已經在24日及25日，分別於華航空品處、華膳公司員工辦公室及私人民宅共查扣24條，其餘9條已經抽完；已將此案移交桃園市政府調查，可能會裁處將菸品沒入，至於已抽完的9條菸，則將以私菸價額裁處罰金。

對至今流向不明菸品，關務署官員說，機上銷售的138條免稅菸，經查有95條為刷卡購買、43條為現金交易，刷卡購買部分有自信能找到買主，現金交易部分則較難掌握；網路預購的41條私菸，經掌握是由4人購買，包含林姓買主購買37條，范姓買主購買2條，梁姓及趙姓買主各購買1條。（編輯：蘇志宗）1080925