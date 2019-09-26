更多編輯台推薦新聞：
英王室寶寶亞契出訪首亮相 大主教屠圖親吻祝福
國際

英王室寶寶亞契出訪首亮相 大主教屠圖親吻祝福

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

花蓮黎明教養院創辦人羅樂道去世 享壽85歲
生活

花蓮黎明教養院創辦人羅樂道去世 享壽85歲

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
通話摘要證實 川普要求烏克蘭總統調查拜登
首頁 / 證券

台股走勢震盪 法人：謹慎操作為宜

最新更新：2019/09/26 07:54

（中央社記者吳家豪台北26日電）美國總統川普有關美中貿易會談的樂觀談話激勵市場，美股道瓊工業指數上漲162點作收；法人表示，台股逢高反壓，指標高檔過熱，震盪擴大，操作上謹慎為宜。

川普今天表示，美國可能會比大家所猜想的更快與中國達成協議，帶動道瓊工業指數終場上漲162.94點，或0.61%，收在26970.71點；標準普爾500指數上漲18.27點，或0.62%，收在2984.87點；以科技股為主的那斯達克指數上漲83.76點，或1.05%，收在8077.38點。

台股25日漲多拉回，蘋果相關概念股表現疲軟，加權指數終場下跌44.32點，收在10873.69點，跌破5日線和10日線，跌幅0.41%，成交值新台幣1043.89億元，電子股跌逾0.35%、金融股跌約0.62%。自營商賣超22.73億元，投信賣超0.29億元，外資及陸資賣超31.19億元；三大法人合計賣超54.21億元。

晶圓代工廠聯電購買與富士通半導體合資的12吋晶圓廠日本三重富士通半導體全部股權一案，獲所有相關政府機構批准，收購案預計10月1日完成。

京華城25日以新台幣372億1萬元標脫，由同集團中石化子公司鼎越開發得標。中石化表示，明年初拆除地上物，並保留基樁和地下室連續壁，將興建頂級商辦園區，預計2023年完工。

法人表示，市場觀望美中貿易談判進展，台股雖短、中期均線格局偏多，但高檔區反壓力道不輕，日指標過熱壓力升高，短線盤勢震盪擴大，操作上謹慎為宜。（編輯：鄭雪文）1080926

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報