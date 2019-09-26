台股走勢震盪 法人：謹慎操作為宜

（中央社記者吳家豪台北26日電）美國總統川普有關美中貿易會談的樂觀談話激勵市場，美股道瓊工業指數上漲162點作收；法人表示，台股逢高反壓，指標高檔過熱，震盪擴大，操作上謹慎為宜。

川普今天表示，美國可能會比大家所猜想的更快與中國達成協議，帶動道瓊工業指數終場上漲162.94點，或0.61%，收在26970.71點；標準普爾500指數上漲18.27點，或0.62%，收在2984.87點；以科技股為主的那斯達克指數上漲83.76點，或1.05%，收在8077.38點。

台股25日漲多拉回，蘋果相關概念股表現疲軟，加權指數終場下跌44.32點，收在10873.69點，跌破5日線和10日線，跌幅0.41%，成交值新台幣1043.89億元，電子股跌逾0.35%、金融股跌約0.62%。自營商賣超22.73億元，投信賣超0.29億元，外資及陸資賣超31.19億元；三大法人合計賣超54.21億元。

晶圓代工廠聯電購買與富士通半導體合資的12吋晶圓廠日本三重富士通半導體全部股權一案，獲所有相關政府機構批准，收購案預計10月1日完成。

京華城25日以新台幣372億1萬元標脫，由同集團中石化子公司鼎越開發得標。中石化表示，明年初拆除地上物，並保留基樁和地下室連續壁，將興建頂級商辦園區，預計2023年完工。

法人表示，市場觀望美中貿易談判進展，台股雖短、中期均線格局偏多，但高檔區反壓力道不輕，日指標過熱壓力升高，短線盤勢震盪擴大，操作上謹慎為宜。（編輯：鄭雪文）1080926