台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

（中央社記者吳家豪台北26日電）受美股收紅激勵，台股今天早盤表現強勢，但面臨高檔反壓，加上權值股翻黑，指數緩步走低收小黑；法人認為，台股籌碼面維持正向，漲多整理後仍有轉強機會。

台股加權指數盤中最高來到10934.91點、最低下探10856.96點，終場跌幅收斂，收在10871.99點，小跌1.7點，跌幅0.02%，成交值新台幣1133.76億元。電子股漲0.17%，金融股跌0.18%。

觀察權值股表現，美系外資看好台積電未來2年獲利成長，維持加碼評等，目標價上修到320元，今天台積電收在268元、漲幅0.75%，成交量約2.99萬張；股王大立光大漲3.41%，收4400元；鴻海開小高後下殺翻黑，終場跌1.07%，收在74元。

IC設計族群表現相對積極，瑞昱大漲4.47%，收233.5元；凌陽、威盛漲幅皆超過2%，分別收在14.25元、35.55元；矽統漲1.33%，收8.37元。

國泰證期表示，美中貿易戰風險降低，加上美國聯邦準備理事會（Fed）降息使資金維持寬鬆，資金持續回流亞洲，無論短中長期外資都偏多，整體籌碼面維持正向，即使指數漲多拉回，下檔仍將獲得支撐，整理後，預期指數仍有再次轉強的機會。（編輯：鄭雪文）1080926