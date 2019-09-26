借鏡日本經驗 營建署首辦下水道科長會議

（中央社記者吳柏緯台北26日電）為了強化下水道政策，並廣納各方意見做為規劃依據，內政部營建署借鏡日本經驗，將在10月舉行首屆「全國下水道科長會議」。

內政部營建署指出，推動下水道建設須仰賴中央制定政策，並由地方落實執行，兩這相輔相成，缺一不可。為了強化下水道政策發展，同時蒐集地方政府的執行經驗做為規劃依據，因此借鏡日本「全國下水道主管課長會議」執行模式與經驗，在10月舉辦台灣首屆「全國下水道科長會議」。

營建署表示，自民國73年公布實施「下水道法」與77年核定「污水下水道發展方案」以來，積極推動各項下水道相關建設，並將於今年12月舉辦「下水道發展30年回顧與展望研討會」，「全國下水道科長會議」就是系列活動的第4場預備會議。

營建署說明，這次會議討論的重要議題，也將延伸到年底的研討會，透過法令、技術及治理等多面向討論，並各界對談、交流，作為後續政策面的重要參考方向。

營建署指出，台灣下水道建設至今已經超過30年，有效改善民眾生活環境品質，但面對全球暖化所造成的氣候異常，以及都市區密集、高度發展等影響，近年更積極提升下水道硬體建設技術，並強化軟體策略，期望能塑造出更宜居、親民的都市環境。（編輯：林孟汝）1080926