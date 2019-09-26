私菸案海關首波開罰13人 林家如遭罰4.5萬最高

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部關務署今天對私菸案中，未涉及刑責但超量攜帶菸品的總統專機旅客，共13人祭出行政懲處；知情人士表示，遭罰金額最高者為總統府發言人室諮議林家如，因超帶36條菸品，被處約新台幣4.5萬元罰金。

配合台北地檢署私菸案第一階段偵查終結，確認有18人不涉刑責也與私菸案無關，海關第一階段先調查這18人，檢視是否有超量攜帶菸品、且未申報的違規行為並進行裁罰。

財政部關務署台北關表示，經查18人中有3人只攜帶1條菸品，並未違規；其餘15人中，1人雖購買超量菸品，但通關時有主動申報存關，不予處分，另有1人身分不屬於機上旅客，將改移交桃園市政府調查。

台北關指出，剩下的13人確認全都違規超量購買菸品且未主動申報，今天已將處分書全部寄出。合計13人購買的菸品量約100條，其中「最大戶」一人就買了37條，扣除1條可免稅，就超帶的36條菸品，以貨價（購買價）加上每條500元罰金，共裁處4.5萬元。

據知情人士表示，經比照刷卡紀錄，購買37條菸品者為總統府發言人室諮議林家如，其餘旅客大多僅購買5至7條少量菸品。

台北關表示，能夠追查到這些菸品買主，主要是透過由台北地檢署取得的刷卡紀錄及訂購明細，至於仍有部分在專機上以現金購買的菸品，買主是誰、菸品流向，目前仍在調查當中，呼籲買主能儘速現身，主動完成申報。

台北關也說，私菸案中較複雜的違規情形，如專機旅客在機上訂購但非機上取貨，機組員購買且機邊交貨、以非旅客身份團購菸品或搬移菸品，以及違規購買菸品之外免稅物品等，也會配合檢方調查進度繼續追查，列為下一波調查裁處對象。（編輯：林孟汝）1080926