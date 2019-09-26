川普貿易樂觀發言激勵 亞股多數收高

（中央社香港26日綜合外電報導）由於美國總統川普透露，美中貿易協議可能比預期更快達成，加上美國和日本朝向達成新的貿易協議邁進，亞洲股市今天多數應聲收高。

川普出席聯合國（UN）活動時表示，美國和中國距離達成貿易協議的時間越來越近。儘管美國民主黨掌控的聯邦眾議院對川普啟動彈劾調查，令投資人擔憂，貿易戰樂觀消息仍激勵美國股市昨天收高。

川普24日才在聯合國峰會上大肆抱怨中國的貿易「濫用」行為，被視為是造成當天美股收黑的原因之一。隔天卻逆轉釋放樂觀訊號。

川普昨天還說，華府和東京已就達成新的全面性貿易協議邁出重大一步。日本料將對價值70億美元的美國農產品調降關稅，美國也將調降部分日本農產品的關稅。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）在一份客戶報告中表示：「投資人因貿易戰而持空頭看法已持續如此久，只要出現任何樂觀跡象，都受到市場歡迎。」

此外，美國和日本達成的協議，也「暗示川普不排斥『過渡』貿易協議，代表他可能願意和中國達成一份類似協議」。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo Research Center）市場分析師仙石誠則指出：「市場每天受到川普發言左右…最新動向是川普對貿易發表正面說法，提振投資人信心，緩和了貿易衝突可能影響全球經濟的憂慮。」

受到美日貿易協議展望樂觀加持，日本鋼鐵和汽車類股帶動今天東京股市收高0.1%。其中新日本製鐵（Nippon Steel）和JFE控股（JFE Holdings）分別勁揚2.5%和3.8%，豐田汽車（Toyoto）和日產汽車（Nissan）各自收高1.1%和0.9%。

北京宣布中國將採購「可觀」數量的美國豬肉和大豆，成為全球前兩大經濟體美國和中國間貿易緊張緩和的最新跡象。香港股市尾盤應聲拉高收漲0.4%。

可惜宣布消息來得太晚，上海股市今天收挫0.9%，因十一長假即將來臨，投資人抱持謹慎。

雪梨股市今天則收跌0.5%，首爾股市收漲0.1%，新加坡股市收平，雅加達股市收高1.4%，曼谷、吉隆坡和孟買股市也都收紅。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080926