對中國5鋼品雙反調查終判出爐 決議暫不課徵

財政部26日對自中國進口5項鋼品「雙反調查」作出終判，考量對國家整體經濟利益影響，暫不課徵反傾銷稅及平衡稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部今天對自中國進口5項鋼品「雙反調查」作出終判，考量對國家整體經濟利益影響，暫不課徵反傾銷稅及平衡稅，不過設有「適時檢討機制」，5年內可免重啟調查直接研議是否課徵。

財政部2018年4月17日開始對自中國進口的5項鋼品，展開3宗「反補貼調查」及2宗「反傾銷及反補貼調查」（雙反調查），以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美疑慮，為台灣首度祭出雙反調查。

3宗「反補貼調查」調查對象為現已加徵反傾銷稅的「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」及「不銹鋼冷軋鋼品」；2宗「雙反調查」對象為「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」。

財政部官員表示，根據日前關務署調查結果，認為確實存在傾銷及補貼事實，建議以傾銷差率26.68%至36.77%、補貼率27.36%至51.32%加徵反傾銷稅及平衡稅。經濟部前後兩次進行產業損害調查，也認定確實有產業損害之虞，綜合考量對國內產業影響，曾建議以損害差率0至10%課徵。

財政部官員說明，按理確實可以對自中國進口5項鋼品課稅，不過，考量經濟部進行第二次產業損害調查後認為，基於課稅可能對國家整體經濟利益帶來的影響，應暫不課徵反傾銷及平衡稅，今天召開的關稅稅率審議小組最終決定參採此項建議。

財政部官員向中央社記者表示，不過，考量當初對中國鋼品發動雙反調查，目的之一在降低美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美的疑慮，盼增加台灣鋼品排除適用「232條款」籌碼，在美中貿易爭端依舊未解情形下，認為應保留課徵空間，因此設有「適時檢討機制」，讓經濟部可視國際經貿情勢變化，建議恢復課徵。

財政部官員指出，雙反調查最終結果預計最快下週就會公告，從公告日起5年內，當初發起調查的經濟部，若認為情勢變化有需要，例如有中國低價鋼品傾銷、補貼情形加劇，美國對中國鋼品繞道台灣疑慮升高，或各國集體對中國鋼品採取制裁措施等情形，可發函建議恢復課徵，免再重啟調查，直接由關稅稅率審議小組進行審議。

官員說，最終決定「暫不課徵」，而不是直接決定不課徵，目的之一在於「以時間換取空間」，保留日後政策彈性。此外，也提醒業者，應盡快調整產業策略，尋找替代原料，不要把風險集中在同一處。（編輯：張均懋）1080926