台股料將高檔震盪 攻11000點待量突破

（中央社記者韓婷婷台北27日電）美股及台股同時處於高檔震盪，台股5日均量萎縮至新台幣1150億元左右，分析師表示，台股在逼近前波高點10994點及11000點整數關卡前觀望氣氛轉濃，要衝關還得有量能表態。

美股4大指數漲勢熄火，道瓊工業指數下跌79.59點、跌幅0.3%、收在26891.12點，以科技股為主的那斯達克指數下跌46.72點、跌幅0.58%、收在8030.66點，標準普爾500指數下跌7.25點、跌幅0.24%、收在2977.62點，費城半導體指數上漲0.53點、漲幅0.03%、收在1580.1點。

分析師表示，台股本波在攻抵10971點後處高檔震盪走勢，短線在5日線10902點及10日線10893點附近整理，由於權值股遲遲不表態，加上美中貿易戰消息一日數變，資本市場難免受到震盪，若多頭遲遲未上攻，本週週線恐收出連5紅之後的首根黑棒。

分析師指出，台股多頭若要奮起，電子股仍將是重要指標，尤其是蘋概股、5G概念股等法人偏好的族群不能缺席，蘋果（Apple）新機上市後買氣優於預期，供應鏈營收在8月紛紛創高後，9月營收能否持續維持高檔，將是近期關注焦點。

由於美國總統川普表示，與中國大陸的貿易協議可能比預期更快達成，以及美國和日本朝向達成新的貿易協議邁進，帶動歐股全面收紅；英國倫敦FTSE 100指數上漲61.09點、漲幅0.84%、收在7351.08點，德國法蘭克福DAX 30指數上漲54.36點、漲幅0.44%、收在12288.54點，巴黎CAC 40指數上漲36.77點、漲幅0.66%、收在5620.57點。（編輯：楊凱翔）1080927