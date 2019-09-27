iPhone 11夜幕綠太搶手 通路估國慶前都缺貨

（中央社記者江明晏台北27日電）iPhone 11系列在台掀買氣，但iPhone 11 Pro系列的「夜幕綠」比開賣時更缺貨，通路業者透露，選夜幕綠的客戶約占5成，但到貨比例只有2成，估新一波到貨最快要到國慶日前。

iPhone 11系列在台「不漲反降」策略奏效，在台掀起買氣，電信通路業者對中央社記者透露，買氣較去年至少成長3成以上，但新色卻面臨供不應求的狀況，目前以iPhone 11 Pro系列的「夜幕綠」最缺貨，選擇夜幕綠的客戶，約占5成，但到貨比例只有2成，明顯無法滿足需求，比開賣時更稀缺。

而價格較親民的iPhone 11同樣是新色以綠色、紫色較受用戶青睞，通路業者透露，其中紫色相較綠色更為缺貨。

通路業者指出，從開賣前到目前，蘋果已兩次到貨，一次是iPhone 11開賣前，一次是本週，而本週到貨的夜幕綠還是無法完全滿足供給，預估新一波到貨最快要到國慶日前，而且到貨數量無法掌握。

不過，業者指出，相比當年iPhone 7的曜石黑「一機難求的狀況」，這次的夜幕綠供貨狀況相對好很多，只是需求也大，還是供不應求。

觀察各電信業者的熱銷款，開賣初期，台灣大哥大以iPhone 11最熱賣，占整體銷量的44%；其次是iPhone11 Pro占23%、iPhone 11 Pro Max占33%，Pro系列則以夜幕綠需求量最高；Pro系列就占了近4成，出現供不應求的現象。

中華電信先前指出，開賣當日價格親民的iPhone 11有超過4成以上的客戶選擇，經典色仍是主流，但蘋果今年推出的新色「夜幕綠」人氣爆棚，客戶詢問度居高不下。

遠傳電信先前指出，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max開賣當日有高達57%的消費者選購，容量則以256G為最多用戶選用，顏色則偏好夜幕綠及金色。而iPhone 11則以128G較多人購買，新色以紫色為用戶青睞的顏色。

整體而言，通路業者相當看好今年iPhone 11買氣，不受5G上路前的換機觀望潮影響，可望持續成長，但雙11之後，相關買氣能否續強還要持續觀察。（編輯：楊凱翔）1080927