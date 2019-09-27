台股週線收黑 台積電獨秀

（中央社記者韓婷婷台北27日電）台積電在下半年業績看好下，股價創下歷史新高，但台股仍難擋逢高出脫的賣壓不斷湧現，週線在連5紅後首度收黑，月線10806點將是多方支撐重鎮。

加權股價指數今天終場下跌42.31點，跌幅0.39%，收在10829.68點，成交值新台幣1216.12億元，除了台積電外，股王大立光在大股東集中閉鎖、展現永續經營決心下，股價力挺在平盤之上，散熱、被動元件、遊戲族群也是盤面上多頭抵抗的點火焦點。

台積電盤中最高來到272.5元，終場以272元作收，上漲1.49%。

分析師表示，台股本週5個交易日皆以下跌作收，顯示多頭在逼近前波高點10994點及11000點整數關卡之前，心理壓力仍難克服，加上國際股市本週動盪加劇，內資也有逢高獲利了結的想法，本週週線下跌約百點，所幸近期量能出現萎縮，價量結構尚未偏離多方。

分析師指出，值得注意的是，以中小型股為主的櫃買指數本週跌幅較集中市場慘烈，不但率先跌破月線140.80點，直探季線139.82點支撐，尤其是部分中小型電子股跌勢加劇，季線及前波低點139.65點的支撐力道值得觀察，一旦遭到跌破，恐影響投資人信心。

法人認為，蘋果（Apple）新機銷售狀況雖優於預期，但蘋概股近期表現卻未同步反映，市場觀望氣氛仍相當濃厚，指數雖有權值股撐盤，但市場信心有逐漸減弱跡象，短線多頭若要奮起，蘋概股及市場焦點的5G、散熱仍須先行止跌，凝聚多頭信心後，才有機會再戰高點。（編輯：楊玫寧）1080927