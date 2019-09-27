台股週線跌百點 半導體股漲最多食品股跌最多

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收在10829.68點，週線下跌100.01點，跌幅約0.92%；本週類股漲幅以半導體類指數最大，跌幅以食品類指數最大。

截至今日，全體上市公司市值為新台幣32兆7845.57億元，較上週五減少3012.68億元，減幅約0.91%。

證交所統計，本週台股產業別指數漲幅以半導體類指數上漲1.44%最大，跌幅以食品類指數下跌3.35%最大，未含金融類指數下跌66.16點，跌幅約0.72%，未含電子類指數下跌290.17點，跌幅約1.96%，未含金融電子類指數下跌234.98點，跌幅約1.91%。

本週台股集中交易市場總成交金額為5624.91億元，全體上市股票成交金額為5202.12億元，股票成交量周轉率為1.43%。

各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1463.18億元，占全體上市股票交易金額28.13%。電子零組件類1180.24億元，占全體上市股票交易金額22.69%。光電類495.86億元，占全體上市股票交易金額9.53%

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類7.61%、半導體類2.93%、光電類2.63%。累計今年初開盤迄今共178個交易日，集中市場總成交金額為20兆6900.31億元，市場日平均成交金額為1162.36億元，股票成交量周轉率為53.23%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：黃國倫）1080927