國銀第2季海外曝險4353億美元 連2季增加

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）央行今天公布第2季國銀外國債權直接風險餘額4353億美元，季增4.38%，連2季增加，主因包括對美國固定收益證券化商品投資增加，對中國證券投資及放款增加，及在香港等市場資金拆借增加等。

中央銀行今天公布今年第2季國銀國家風險統計，第2季國銀外國債權直接風險餘額為4353億美元，季增4.38%；依最終債務人及保證人國別重新歸類後，最終風險淨額為4148億美元，季增3.98%，已連2季增加。

央行官員分析，增加主因有3項，第一，是受包括日圓及歐元等主要債權國貨幣兌美元升值影響；第二，是受美國債券及證券化商品投資增加影響，推測這可能與當時市場存在降息預期或擔憂經濟衰退，使資金湧向債市有關，同時基於短期性資金需求，銀行在香港、日本及新加坡等地銀行間拆借也呈現增加。

央行官員指出，第三，是因國銀對中國債券投資及放款呈現增加所致。對外界好奇，隨台商回流，對中國放款為何沒有隨之下降，官員表示，無法完整了解國銀在中國大陸子行的放款情形，只能大致推測可能是因對在當地客戶放款增加。

在前10大債務國方面，第2季美國依舊蟬連台灣最大債務國，中國大陸居次，國銀對美、中直接風險餘額分別為791.1億美元與452億美元，最終風險淨額則分別為749.2億美元與679億美元，也都比上一季增加。

據央行統計，本國銀行2019年6月底外國債權直接風險前10大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3227億美元，占台灣外國債權直接風險餘額的74.14%。

媒體提問，是否能從國銀國家風險統計看出美中貿易戰的影響軌跡，央行官員回應，統計數字同時包含銀行放款面及投資面的變化，背後影響因素眾多，未必會完全反映單一現象所產生的效應。（編輯：林孟汝）1080927