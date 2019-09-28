盤中逐筆撮合新制 投資人下單有多種選擇

（中央社記者潘智義台北28日電）台股明年3月23日將實施盤中逐筆撮合新制，投資人下單的方式也多了，但依證交所規劃，現行「市價委託下單」、「限價委託下單」並未取消，只是多了幾種選擇。

依證交所規劃新制，盤中時段自9時至13時25分實施逐筆撮合交易，開收盤時段仍維持集合競價。下單方式部分，不論市價委託、限價委託下單，都有3種選擇，第1種是下單後當天交易時間都有效，第2是下單後部分委託成交，但部分未成交的委託立即取消，第3是下單後，必須所有委託全數成交，否則立即全數取消。

盤中逐筆撮合新制採隨到隨撮，並揭示最佳5檔價位，因此除了撮合方式與現制不同，上述第1種方式就是現行制度的下單方式，但第2種方式，下單後部分委託成交，但部分未成交的委託立即取消，舉例來說，若一次下單5筆，其中2筆成交，則未成交的3筆取消。

至於第3種方式，下單後必須所有委託全數成交，否則立即全數取消，即若一次下單5筆，必須5筆都撮合成功，5筆都成交才能完成交易，只要有一筆未撮合成功，則5筆全數不成交。

台灣證券交易所評估，因為新制採逐筆撮合，隨到隨撮，成交速度加快，又有上述3種下單方式，以「市價委託」、「限價委託」各3種來看，就有6種方式可選擇，交易更有彈性。

另外，台股實施盤中逐筆撮合新制同時，也公布最佳5檔價位的資訊，讓投資人可以知道股價最新變化，隨時調整交易策略。

不過，證券業者認為，從現在的盤中每5秒集合競價撮合一次，到明年3月新制實施後，採取逐筆撮合，即投資人下單後隨到隨撮，成交速度加快，就算公布即時最佳5檔價位訊息，一般投資人也難以及時反映，掌握抽單換新價位的時機，只有採用程式交易的法人，才能由電腦根據證交所提供最佳5檔資訊，當下調整投資策略。

因此，券商認為，在新制下，採程式交易的法人有電腦跑程式，才能有效率的做到快速下單、快速抽單，再重新下單，發揮即時調整交易策略的優勢。

另外， 證交所指出，現階段台北股市盤中為每5秒集合競價撮合一次，但認購售權證、期貨選擇權等衍生性商品已採逐筆交易，與股票的撮合方式不同，影響投資人於現貨與衍生性商品、期貨間交易策略，將來新制實施後，兩者同為逐筆交易，使策略運用更順暢。

但從另一個角度來看，有業界人士認為，正因為現制下，認購售權證、選擇權，甚至期貨均已採逐筆交易，台股現貨市場仍採5秒鐘集合競價一次，現貨、期貨市場的「時間差」正可提供採程式交易法人的套利機會；若新制實施，少了5秒的落差，套利的模式也將隨之改變。

群益期貨經理林致彬表示， 期貨市場已採行盤中逐筆撮合制度，只是未揭露最佳5檔價位，明年3月台北股市現貨市場也實施盤中逐筆撮合新制，並同步揭露最佳5檔資訊，採用程式交易的法人獲利的機會相對增加。

林致彬指出，台股實施盤中逐筆撮合新制，交易速度加快，只有採取程式交易，由電腦操控才有辦法跟得上速度，即時調整交易策略；另一方面也可望吸引台股現貨與個股期貨的套利交易，有助個股期貨市場成交量放大。

由於現行期貨市場已實施盤中逐筆撮合制度，因此明年3月台北股市也推行盤中逐筆撮合，將使現貨、期貨市場交易的撮合方式一致。（編輯：郭萍英）1080928